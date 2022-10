Il était le « perro » (le chien), avec qui José Mourinho voulait partir à la chasse avec le Real Madrid. En concurrence avec le « gato » (le chat) Karim Benzema, Gonzalo Higuain avait les faveurs du Portugais pour être le titulaire à la pointe de l’attaque des Merengue, en 2010. Douze ans après, l’Argentin a décidé de ne plus aboyer et a annoncé, ce lundi, l’arrêt de sa carrière à la fin de la saison.





Gonzalo Higuaín anuncia su retiro del fútbol profesional.



Gonzalo Higuaín anuncia su retiro del fútbol profesional.



Disputará lo que resta de la temporada con @InterMiamiCF y ese será su último capítulo.#InterMiamiCF pic.twitter.com/n6ntFBnaLC — José Armando (@Jarm21) October 3, 2022







« C’est le jour d’annoncer une nouvelle à laquelle je me suis préparé depuis quelque temps, a indiqué Higuain, ému, en conférence de presse. C’est le jour d’annoncer mon au revoir au football, un métier qui m’a tant donné. Je me sens un privilégié d’avoir eu cette carrière, avec ses bons et ses moins bons moments. Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont fait confiance. »

A 34 ans, Gonzalo « Pipita » Higuain évoluait depuis 2020 à l’Inter Miami, où il a croisé la route de Blaise Matuidi. Avant son exil aux Etats-Unis, il avait brillé en Italie, notamment à Naples, où il avait réussi à battre le total de buts marqués lors d’une saison (36). Il a remporté trois Ligas avec le Real Madrid, trois Serie A avec la Juventus et une Ligue Europa avec Chelsea.