La Coupe du monde du climat, la fameuse. Comme le révèle l’Obs ce mardi, le Qatar a mis en place un système de navettes pour transporter ses supporters jusqu’aux stades où auront lieu les matchs du Mondial 2022. Jusqu’ici, rien d’anormal. A ceci près que les navettes seront… des avions.

Pour cause, l’offre du Qatar en termes de logements est insuffisante compte tenu du million et demi de supporters attendus dans stades pendant l’événement. Coup de bol, les états voisins sont disposés à accueillir ces touristes. Un deal gagnant-gagnant, sauf pour la planète. Ce sont ainsi plus de 160 vols quotidiens (soit plus d’un avion toutes les dix minutes) qui permettront aux fans de faire la navette dans la journée pour assister aux matchs. Faire pipi sous la douche et trier ses mails, qu’ils disaient…





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Greenwashing et empreinte carbone exponentielle

L’un des principaux vainqueurs de l’opération s’appelle Dubaï, avec 30 vols allers-retours quotidiens avec Doha. Le plus grand perdant s’appelle la planète. Quant aux promesses de neutralité carbone du Qatar, elles s’apparentent à du greenwashing, estime Greenpeace. « La neutralité carbone mise en avant par les organisateurs n’est pas une réponse à l’urgence climatique et doit être considérée comme du greenwashing », déclare ainsi Jean-François Julliard, cité par l’Obs. Les émissions de gaz carbonique pendant la Coupe du monde 2022 sont estimées à 3,6 millions de tonnes de CO2. Avec ce système de navettes, ce chiffre pourrait exploser.