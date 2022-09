L’équipe de France va donc s’envoler au Qatar dans moins de deux mois avec comme références récentes une victoire sur ses six derniers matchs, et même aucun but inscrit en première mi-temps sur l’ensemble de la période. On a déjà connu meilleure période dans l’histoire des Bleus, surtout lorsqu’on connaît la tenace malédiction qui accompagne le tenant du titre en Coupe du monde. Mais malgré ce net revers (2-0), dimanche au Danemark, les hommes de Didier Deschamps ont tenu à ne pas laisser entrevoir de scepticisme face aux médias.





Aurélien Tchouaméni a eu du mal à résister au milieu danois dimanche, à commencer par Thomas Delaney. - Mads Claus Rasmussen/AP/SIPA

« Ce match nous fait du bien avant la Coupe du monde, assure ainsi Antoine Griezmann, capitaine des Bleus pour la première fois à Copenhague. Je ne suis pas du tout inquiet. On a le groupe et le coach pour viser très haut, donc à nous de travailler et de tout mettre en place pour arriver prêts pour le Mondial. » Même en récupérant un wagon d’absents (Lloris, les frères Hernandez, Kanté, Coman, Benzema…) pour la Coupe du monde, cette équipe de France a de quoi se faire du souci, non ?

« Une piqûre de rappel » pour Deschamps

« Je ne pense pas qu’on soit en déficit de confiance, estime pour sa part Aurélien Tchouaméni. Tout était tout beau et tout rose il y a 24 heures, on venait de battre l’Autriche (2-0) en faisant un match collectif. Aujourd’hui, c’est sûr qu’on n’a pas été bons. Il faut regarder ce qu’on a fait individuellement et collectivement et rectifier le tir. On n’arrive pas encore à enchaîner, donc c’est sûr qu’il faudra faire mieux à la Coupe du monde. Mais je ne pense pas que ça soit inquiétant. On respecte tous la Ligue des nations, mais je suis sûr qu’à la Coupe du monde, ce sera un tout autre match contre le Danemark. »





Didier Deschamps a sans surprise porté le même optimisme : « Je ne vais pas noircir la situation, ni être inquiet. Vous connaissez la situation avec les blessés. On a encore eu une piqûre de rappel aujourd’hui par rapport à ce qui nous attend dans deux mois. » Ah oui, on a failli oublier que grâce au succès croate (1-3) en Autriche dimanche, la bande à Kylian Mbappé, lui aussi très loin de son meilleur niveau à Copenhague, est assurée de rester en Ligue des nations A pour la prochaine édition. « Se maintenir, c’est un moindre mal, mais ce n’est pas ça qui va me faire monter au plafond », lâche DD. On serait presque rassurés, le ciel n’est donc pas perçu comme 100 % bleu dans la maison équipe de France ce lundi.