Un rouge, une défaite et un début de crise. Sale dimanche pour la Juventus, déjà mal en point en Ligue des champions, qui a concédé dimanche sa première défaite en championnat d’Italie sur le terrain du promu Monza (1-0). Les Turinois ont été contraints de jouer à dix plus d’une mi-temps, Angel Di Maria ayant été expulsé pour un geste d’agacement.

Face au club de Silvio Berlusconi, qui signe la première victoire de son histoire dans l’élite, les Bianconeri ont confirmé leur mauvaise passe après leurs deux revers en C1 contre le PSG (2-1) et le Benfica (2-1).

Allegri « amusé » par l’hypothèse d’un limogeage

L’équipe de Massimiliano Allegri, en tribunes car suspendu, reste sur cinq matchs consécutifs sans victoires (2 nuls, 3 défaites) et ne pointe qu’à la 8e place en Serie A, à six points de l’Udinese, leader provisoire surprise après sa victoire sur l’Inter Milan (3-1).

Abattus, ils sont venus s’excuser devant leurs supporters après le match, immobiles et silencieux. « C’est un moment difficile. Les supporters ne sont pas contents, mais nous non plus… Mais il n’y a que le travail pour se sortir de cette situation », a commenté Marco Landucci, l’adjoint d’Allegri, lequel ne s’est pas présenté devant les micros en raison de sa suspension. Ce nouveau nul fragilise toujours plus la situation de l’entraîneur, qui s’est dit samedi « amusé » par l’hypothèse de son limogeage.