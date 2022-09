Maccabi Haïfa - PSG EN DIRECT : Le PSG malmené, la MNM dans un mauvais soir… Suivez le match avec nous

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

60e : Les accélérations sur 5 mètres de Kyky, toujours un régal. Appuis incroyables. Et bon coup franc à venir pour Paris.

58e : La facilité avec laquelle les joueurs du Maccabi arrivent jusqu'à la surface parisienne... A minima très préoccupant.

55e : Gros temps mort à la suite de la blessure de Sundgren. Le Suédois obligé de sortir finalement. Pendant ce temps-là, les Parisiens se parlent (enfin).

52e : OH la frappe de Cornut qui partait bien mais Pierrot la dévie au premier poteau en espérant prendre Donnarumma à contre-pied. Pas cadré (faut dire qu'elle arrivait fort).

51e : Le casse tête n'empêche pour Galtier, qui doit prendre mille pincettes pour sortir un des trois de devant alors que là y'en a pas un pour rattraper l'autre dans le (non) repli défensif. Ca doit le démanger quand même.

49e : Bon bah vu ce qu'il vient de faire du ballon Nuno Mendes, il est pas près de le revoir...

48e : Mais POURQUOI ne pas la donner à Nuno Mendes à gauche ?? Il était seul, encore. Mais non, Verratti donne à Neymar, qui tente le dribble et se fait prendre. L'histoire de ce match.

46e : GO POUR LA DEUXIEME. Aucun changement à signaler.

21h59 : Et l'égalisation de Messi. : Et l'égalisation de Messi.

Lionel Messi redonne la flamme au PSG ! 🔥



L'Argentin égalise pour les Parisiens en reprenant un centre contré de Mbappé !#MACPSG | #UCL pic.twitter.com/3CULTviP9k — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 14, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





21h58 : Avant que ça reprenne, je vous mets les deux buts de cette première période. L'ouverture du score du Maccabi (on le voit pas mais tentative de une-deux horrible entre Ramos et Verratti plein axe qui amène la perte de balle et le centre).

Coup de tonnerre à Haïfa ! 🌩️



Tjaronn Chery fait une superbe volée et ouvre le score face aux Parisiens 😱#MACPSG | #UCL pic.twitter.com/AtOGjHyqNh — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 14, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





21h57 : 1-1 à la pause entre la Juve et Benfica. Milik a encore planté (quelle surprise).

21h55 : Rugissant rugissant... : Rugissant rugissant...

40 - Paris a marqué au moins un but lors de chacun de ses 40 derniers matches en phase de groupes de la Ligue des Champions (108 buts au total), égalant le record du Real Madrid (établi entre novembre 2008 et septembre 2015). Rugissant. #MACPSG #UEFAChampionsLeague2022 pic.twitter.com/4C7cBO32Vi — OptaJean (@OptaJean) September 14, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





45e+2 : MI-TEMPS. Le PSG balloté mais à égalité. Mbappé a loupé deux belles occases en début de match, et puis après le Maccabi a pris les commandes. Match très compliqué pour les Parisiens. On se retrouve dans quelques minutes.

45e+1 : Cheryyyyy la frappe lointaine, super arrêt de Donnarumma !! Pas possible de lui laisser un boulevard comme ça, le gars fait 15 mètres dans le camp parisien sans être attaqué c'est fou.

44e : Le pauvre Mukiele, il est TOUJOURS seul à l'opposé et JAMAIS il est servi, notamment par les trois de devant... Hakimi il aurait déjà eu le double de ballons, facile.

43e : Ouuuuh la frayeur encore pour Paris ! Passe dans la profondeur qui élimine 4 joueurs, Atzili se retrouve face à Donnarumma, heureusement un peu trop excentré il n'arrive pas à cadrer.

41e : C'est un détail mais vu le nombre d'erreurs techniques des Parisiens (encore Mbappé là, après Messi plusieurs fois), ça a l'air d'avoir son importance. Le terrain n'a pas été arrosé avant la rencontre, du coup le ballon accroche la pelouse au lieu de rouler, pas évident de dribbler dans ces conditions.

39e : Louche de Neymar pour la volée de Mbappé... Ca commence à devenir un classique, mais cette fois ça ne fonctionne pas.

38e : Il va faire du bien aux têtes parisiennes celui-là... Parce que revenir menés aux vestiaires, ça l'aurait foutu mal. Bon maintenant faut appuyer par contre.

36e : EGALISATION DE MESSI !! Sur un coup de billard, centre fort de Mbappé, ça ricoche sur un défenseur et le ballon revient sur l'Argentin, qui la pousse au fond. C'est moche mais ça fait du bien !

34e : Corner de Neymar... directement en sortie de but, avant le premier poteau. Lol. TOUT. VA. BIEN.

33e : HORS-JEU ! Ouf... Pierrot met le 2e mais le drapeau se lève finalement. A raison. Mais quand même, ça craint.

31e : Dès qu'ils sont un peu dans le dur ils redeviennent insupportables comme ils savent si bien l'être les Parisiens... ARRÊTEZ DE JOUER CHACUN DANS VOTRE COIN. Cordialement.

29e : NEYMAAAR mais c'est pas possible toutes ces occases gâchées !! Encore un face à face avec le gardien, et le Brésilien comme Mbappé tout à l'heure qui veut entrer dans le but avec le ballon. BAh non mec, faut frapper !

27e : Et le Maccabi qui continue d'appuyer. Ils ont raison, y'a pas de réaction en face.

26e : Bon bon bon, le test « caractère » est bien mal parti en tout cas. On le sentait venir ce but, ça fait 10 minutes qu'ils ne sortent plus un ballon et qu'il n'y a que Verratti qui monte au pressing.

24e : LE BUT DU MACCABI !!! Chery de volée au second poteau, sur une perte de balle idiote au milieu de terrain. Et voilà le PSG encore plus sous pression.

22e : Ah voilààà, suffisait de le chauffer un peu. Trois crochets et un petit pont sur la même action pour lancer son match (bon c'était dans le rond central...)

21e : Messi doit être à 0/5 sur ses tentatives de dribbles. Ca veut vraiment po pour l'instant.

19e : Neymar le air pressing dans le rond central, c'est quand même quelque chose. Elevé au rang d'art. Si y'avait encore les Marcel d'or c'était du tout cuit.

17e : Très bonne période du Maccabi, qui a repris le contrôle du ballon. C'est pas serein serein derrière côté Paris.

15e : Donnarumma encore sollicité ! Au départ de l'action personne ne parle à Neymar, qui se fait prendre le ballon comme un minime et ça se termine par une frappe de Pierrot. Il fallait bien le mètre 96 de l'Italien pour aller la chercher au sol.

13e : Compliqué ce début de match pour Messi... On le voit pas, on là pour une fois qu'il a un ballon correct à exploiter il se prend les pieds dans la pelouse. Pas trop d'inquiétude sur le fait que ça va venir.

12e : Mbappé sur le contre ! Le ballon de Nuno Mendes était parfait dans la profondeur, mais Kyky tente de dribbler le gardien et se fait reprendre alors qu'il aurait pu l'ajuster tranquille. Rha, faut pas les louper celles-là en début de match...

11e : Oh la frappe lointaine de Chery ! Avec le petit rebond juste devant la ligne qui va bien. Donnarumma se détend bien.

9e : Les Parisiens accentuent peu à peu la pression, les Isaraéliens ne sortent plus beaucoup au-delà de leurs 40m.

7e : Neymaaaar la frappe est contrée finalement. Nuno Mendes aurait pu tenter sa chance comme elle venait, juste avant, mais il a préféré la jouer collectif. Ensuite c'était compliqué pour le Brésilien dans une forêt de jambes.

5e : Il est sérieux Donnarumma ? Encore une grosse prise de risque du gardien italien au moment de relancer au pied, il a vraiment failli se faire piquer le ballon devant son but. Y'a pas un match où il en faut pas une c'est pas possible.

4e : Canal racontait tout à l'heure que Galtier leur avait dit avant la rencontre qu'il se souvenait avoir regardé la première de la MNM la saison dernière à Bruges et que c'était un bon exemple du piège à éviter ce soir. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, un adversaire moins coté, un petit stade hostile... Mais bon, les trois de devant ont bien avancé depuis.

2e : La première chevauchée de Mbappé, il est contré au dernier moment ! Popopo il avait mis les gaz le dragster de Bondy, il en a fallu trois pour l'arrêter.

1ère : C'EST PARTI !!

20h58 : L'entrée des deux équipes sur la pelouse ! Marqui et son petit bouc en tête.

20h56 : Très, très belle ambiance dans le stade du Maccabi. Pas énorme, 35.000 personnes à peu près, mais ça fait du bruit, et depuis une bonne demi-heure apparemment. Et joli tifo au passage.

20h53 : En cas de victoire, le PSG peut déjà se détacher dans ce groupe H, si on part du principe que la Juve va faire le taf à la maison contre Benfica (enfin, au moins pas perdre quoi). Dans ce calendrier dingue du début de saison, c'est important de se mettre à l'aise d'entrée.

20h51 : Les joueurs en ont fini avec leur échauffement. Plus que quelques minutes avant l'hymne de la Champion's ! : Les joueurs en ont fini avec leur échauffement. Plus que quelques minutes avant l'hymne de la Champion's !

Le coup d'envoi approche ⌛️#𝗠𝗔𝗖𝗣𝗦𝗚 pic.twitter.com/GoV2FlXxZm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 14, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





20h47 : Des nouvelles de la Gire (Milan a gagné 3-1 contre le Dinamo Zagreb). Coucou la liste de DD demain (sans Karim a priori) : Des nouvelles de la Gire (Milan a gagné 3-1 contre le Dinamo Zagreb). Coucou la liste de DD demain (sans Karim a priori)

35 - Olivier Giroud (35 ans et 349 jours) est devenu le 2e joueur 🇫🇷 le plus âgé à trouver la faille en Ligue des Champions, derrière Laurent Blanc avec Manchester United en 2002 (36 ans et 338 jours). Increvable. #ACMDIN #UEFAChampionsLeague2022 pic.twitter.com/KgnL7QTpmM — OptaJean (@OptaJean) September 14, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





20h44 : A noter la présence dans cette équipe de deux Français, Pierre Cornud et Dylan Batubinsika. Ce dernier a été formé au PSG justement, génération Rabiot, Coman, Maignan... Et puis il y a aussi l'ancien Guingampais Pierrot, meilleur buteur du Maccabi depuis le début de saison.

20h42 : Je vous épargne la compo du Maccabi en Hébreu. Mais sinon, ça donne ça >Cohen - Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud - Chery, Lavi (cap), Abu Fani - Atzili, Pierrot, Aziza

20h40 : La compo parisienne pour ce soir. Hakimi au repos donc, remplacé par Mukiele. Et c'est bien Danilo qui prend la place de Kimpembe derrière. Pour le reste, du grand classique avec la MNM à l'oeuvre. : La compo parisienne pour ce soir. Hakimi au repos donc, remplacé par Mukiele. Et c'est bien Danilo qui prend la place de Kimpembe derrière. Pour le reste, du grand classique avec la MNM à l'oeuvre.

Le 1⃣1⃣ de départ 🆚 @mhfootballclub #𝗠𝗔𝗖𝗣𝗦𝗚 pic.twitter.com/p0xWmX4xJB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 14, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





20h38 : Tut tut on est là ! Départ officiel de ce live.

11h : En attendant la rencontre, un peu de lecture. Vous remarqurez qu'on a beaucoup de flair dans le choix du sujet vu qu'Hakimi est annoncé remplaçant.

Sport Maccabi Haïfa – PSG : Hakimi et les sifflets, révélateur des coups de chaud entre Israël et Palestine ?