F1 GP des Pays-Bas EN DIRECT : Verstappen part bien... Ocon signe une belle remontée... Suivez la course avec nous

Les Pays-Bas n’attendent que ça

Le week-end à domicile a bien commencé pour Max Verstappen. Comme l’an passé, le pilote Red Bull a signé samedi la pole sur le circuit de Zandvoort. En 2021, le Néerlandais avait remporté dans la foulée le Grand Prix des Pays-Bas et va essayer de récidiver ce dimanche. Champion du monde de F1 en titre, large leader du classement actuel, Verstappen ne semble plus avoir de rivaux à sa mesure, et on souhaite bonne chance à ces derniers, dans un contexte de chauvinisme exacerbé, symbolisé par les jets de fumigène sur la piste qui ont perturbé les qualifications…

» Parce qu’on veut voir si un pilote est capable de commettre un crime de lèse-majesté dans le fief de Verstappen, on se retrouve peu avant le départ programmé à 15 h.