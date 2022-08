Il ne lui a pas fallu plus d’une petite dizaine de tours pour prendre la tête du peloton. Parti 14e à Spa, pénalisé comme Charles Leclerc pour de multiples changements d’éléments sur sa monoplace, Max Verstappen n’a fait qu’une bouchée du Grand Prix de Belgique. Mieux, il repousse le Monégasque à 98 points au championnat du monde, un gouffre. Devant le rythme effréné de la fusée RedBull, ses adversaires n’avaient qu’un mot à l’arrivée : « il est sur une autre planète ».

Après un départ canon, évitant les dangers en plein cœur du peloton, « Mad Max » a progressivement avalé tous ses concurrents. Dès le 12e tour, le Néerlandais a pris une première fois la tête. Carlos Sainz, parti en pole position, s’est alors arrêté aux stands. L’Espagnol a ensuite repris les commandes quand Verstappen s’est lui aussi stoppé pour changer ses pneus, trois boucles après. Mais il n’a pu faire qu’illusion face au rythme effréné du Néerlandais, à nouveau premier au 18e tour. Plus rien ne pouvait l’arrêter.

Hamilton abandonne au premier tour

Le premier tour a pourtant été chaotique, même sans pluie, entre l’envol (littéral) de Lewis Hamilton et l’éperonnage de Valteri Bottas par Nicolas Latifi, parti en travers sur une ligne droite. Le septuple champion du monde, trop optimiste après avoir dépassé Fernando Alonso, a escaladé l’Alpine de l’Espagnol et a dû abandonner. « Quel idiot, fermer la porte comme ça depuis l’extérieur… On avait fait un super départ, mais ce mec ne sait que piloter en partant de la première place ! », rageait le futur pilote Aston Martin.

Charles Leclerc a effectué un premier arrêt prématuré, un élément indésirable coincé dans ses freins, et a perdu sa 5e place sur une nouvelle décision stratégique discutable de Ferrari : rentré à un tour de la fin pour chausser des pneus tendres, le Monégasque s’est précipité dans les stands pour espérer ressortir devant… Alonso. Bien repassé devant l’Alpine, il a été sanctionné de 5 secondes.

Les deux Français dans les points

Les pilotes Alpine ont décidément fait la course, Esteban Ocon gratifiant les spectateurs de dépassements audacieux, éliminant par deux fois deux adversaires dans la même manœuvre. Le Normand termine 7e, devant l’autre Français Pierre Gasly, 9e à l’arrivée en étant parti des stands. Les deux Français marquent donc des points importants pour leurs écuries.

Devant son public venu en masse, comme souvent en Europe, Max Verstappen né en Belgique d’une mère belge, s’est donc adjugé 3e victoire d’affilée, un neuvième succès cette saison et le 29e de sa carrière. A 24 ans seulement. La F1 se déplace la semaine prochaine aux Pays-Bas. Et c’est peu dire que l’horizon est dégagé pour le Grand Prix national de Verstappen.