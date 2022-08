OGC Nice - OM EN DIRECT : L'OM gère son avance, Nice n'arrive pas à accélérer... Suivez ce choc de Ligue 1 avec nous

Actualiser

74e : Et Nuno Tavares qui allume une nouvelle mine du gauche ! Ca passe pas très loin du but de Schmeichel. Belle air défense niçoise encore sur ce coup.

72e : Hop hop hop Dante qui prend le ballon de la tête juuuuuuste devant Bakambu, qui se voyait déjà la claquer au fond. On est plus proches du 4-0 que du 3-1, si vous voulez mon avis.

70e : Et pendant ce temps-là, ça fait 6-0 pour Montpellier à Brest. Content de retrouver son ancien club, Der Zak.

68e : Oula, rarement vu une frappe aussi ratée que celle d'Atal à l'instant. C'est bien simple, tu voudrais pas la cadrer à ce point t'y arriverais pas. Misère...

66e : Allez, on fait tourner côté Tudor. Payet et Sanchez vont aller se reposer, Suarez et Bakambu les remplacent. C'est qu'il y a une autre journée de championnat dès mercredi.

63e : L'OM n'a plus d'intérêt à appuyer, et Nice tente de le faire mais n'en a pas les moyens. Résultat, ça joue sur un faux rythme là, et on est pas loin de la sieste.

61e : La frappe de Pépé !! Pas assez enroulée, c'est bloqué par Pau Lopez. Dommage, alors que Delort pouvait pas mieux lui mettre sur son pied gauche. Première vraie bonne occase pour Nice en tout cas.

60e : Atal qui tente de mettre le feu dès son premier ballon, mais ça manque de précision sur la fin de l'action. Pareil pour Brahimi juste après.

58e : Ah, les premiers pas de Bailly sous le maillot de l'OM. Le défenseur prêté par ManU remplace Kolasinac. Thuram et Atal entrent également en jeu pour Nice.

A la nuance près que Tavares joue vraiment ailier. Mais quand même, sacré début de saison du Portugais.

2 - Nuno Tavares n'est que le 2e défenseur à compter au moins 3 buts après ses 4 premiers matches de Ligue 1 avec Marseille sur les 75 dernières saisons après Laurent Blanc (3 également en août 1997). DroitAuBut. #OGCNOM pic.twitter.com/OYJHcXAL5T — OptaJean (@OptaJean) August 28, 2022





54e : Si Tudor sort Payet du 11 après ce match, c'est à n'y rien comprendre. Il régale tout le monde (surtout Clauss et Sanchez) le Réunionnais, plaisir.

52e : Cette ouverture de Ramsey directement en touche, miam miam. Y'a vraiment rien qui va pour Nice cet aprem.

50e : La frappe lointaine de Beka2. Pas exactement la même trajectoire que face à Tel Aviv...

48e : Letexier qui se fait pas que des amis en arrêtant le jeu car Sanchez est au sol, alors que le contre était parti. Une décision très applaudie par le public niçois vous vous en doutez.

46e : Allez on est repartis !

16h03 : Ramsey qui va entrer côté niçois pour tenter de remettre de l'ordre. Bon courage Aaron, y'a du taf. Brahimi aussi fait son apparition, Claude-Maurice et Illie out.

45e+1 : MI-TEMPS, et fin du calvaire pour Nice, qui a coulé sur sa pelouse dans cette première période. L'OM a été im-pre-ssio-nant pendant 45 minutes, et mène logiquement 3-0. On se retrouve dans quelques minutes.

45e : Oh les Niçois pas loin de réduire l'écart. Gros cafouillage dans la surface marseillaise, Delort est contré, et puis on réclame une main, mais ce n'est bien qu'un corner finalement.

43e : L'OM EN DEMONSTRATION !! Doublé de Sanchez, qui suit parfaitement une frappe de Nuno Tavares repoussée dans l'axe par Schmeichel. ET CA FAIT TROIS AVANT LA PAUSE.

41e : Oh la vilaine faute de Balerdi sur Pépé à 70m de ses buts qui coupe le potentiel contre niçois. Gentil l'arbitre de ne pas mettre de jaune là dessus.

39e : Une vraie leçon marseillaise sur cette première période, Nice n'y est pas du tout... Et au passage Schmeichel ne me fait pas la meilleure impression, pour le dire comme ça.

37e : TAVARES POUR LE DEUXIEME !! La frappe du droit du piston gauche marseillais, c'est vicieux et ça surprend Schmeichel au premier poteau !

35e : Sancheeeez faut frapper plus vite mon grand !! Le décalage de Payet était parfait, mais le Chilien prend un petit café avant de déclencher et Lotomba a le temps de revenir. Enorme occase.

33e : Pas mal de déchet technique des deux côtés mais faut dire que ça va à mille à l'heure aussi.. On n'a rien sans rien.

31e : AaaAahhh Balerdi il lui manque une pointure pour mettre ce centre de Clauss au fond. Va falloir se réveiller en défense les petits gars.

29e : Oh Pépé la demi-volée après une aile de pigeon de Lotomba mais Rongier se jette in extremis pour sauver la maison ! Ca va un poil mieux pour Nice là.

28e : Petit aparté pour vous signaler que Montpellier mène 4-0 à Brest après 25 minutes de jeu. Tout va bien.

26e : On ne trouve pas Pépé pour l'instant côté niçois. Favre voulait plus de profondeur mais même en contre les ballons n'arrivent pas.

24e : Ca repart. Sympa à voir cet OM en tout cas, faut juste faire attention à la baisse de régime parce qu'avec cette débauche d'énergie dans tous les recoins du terrain ça peut piquer à un moment.

22e : Ah, petite pause fraîcheur. Ca fera pas de mal aux Niçois.

20e : Encore une récupération haute de Guendouzi, ça aurait pu faire très mal si Veretout avait suivi le mouvement de Sanchez...

19e : La stat qui illustre la domination marseillaise > 32 passes dans les 30 derniers mètres pour l'OM, 6 pour Nice. Outch.

17e : Première mini réaction niçoise, avec une première frappe de Delort contrée, puis une tentative d'Illie en angle fermé. Pas cadré.

15e : Les Marseillais sont en train de complètement étouffer les Niçois, c'est fou. On ne voit qu'eux depuis 10 minutes. Gros gros premier quart d'heure.

12e : Quel but quand même de Sanchez. Il fait exactement ce qu'il faut sur toute l'action le Chilien. D'abord il arrête sa course à l'entrée de la surface pour échapper au défenseur, et puis il la place pile là où il faut, premier poteau, Schmeichel ne pouvait rien faire.

11e : Popopo encore une situation chaude pour Marseille avec Sanchez qui trouve Payet en retrait. Ils mettent plus un pied devant l'autre les Niçois c'est inquiétant.

10e : LE BUT DE SANCHEZ DANS LA FOULEE !! Magnifique frappe en lulu pour conclure une percussion de Clauss. Quel début de match de l'OM !

9e : Ouuuuuh Payet !! La frappe du gauche qui frôle le poteau, Schmeichel qui lève les bras genre c'est bon les gars ça passe à 10m alors que pas du tout.

7e : Grosse, grosse intensité en ce début de rencontre. Ca lâche rien au milieu de terrain, avec notamment Beka Beka sûrement encore sur l'énergie de son but de jeudi. Ca fight sévère en tout cas.

5e : Curieux de voir aussi la première en défense centrale de l'Italien Viti, acheté 15 millions par Nice cet été. 20 piges, venu d'Emploi, un des plus grands espoirs du foot italien. On va voir déjà s'il maîtrise les bases, genre mettre le coude sans se faire gauler par l'arbitre.

3e : Pépé il a envie de bouffer du ballon je peux vous dire. Ses premières prises de balle c'est quelque chose.

2e : Pas de supporters marseillais présents, on le rappelle. Un arrêté ministériel a été publié en ce sens pour risques de « troubles graves à l'ordre public ».

1ère : C'est partiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Coup d'envoi OM, sous les huées du public niçois.

14h58 : Les deux équipes entrent sur la pelouse. Belle ambiance pour un dimanche 15h00.

14h56 : Sachez sinon que dans le premier match de ce dimanche, Nantes a battu Toulouse 3-1. Première victoire de la saison pour les Nantais, qui ont bien réagi après avoir été menés 1-0 à la mi-temps.

14h53 : Fin de l'échauffement. On file au vestiaire enfiler le maillot du match et on est parti.

Place au match 💪🔴⚫️#OGCNice #OGCNOM pic.twitter.com/dIBJQBSwGm — OGC Nice (@ogcnice) August 28, 2022





14h50 : Grosse pression sur les Niçois aujourd'hui, puisque l'OGCN n'a pas encore gagné. Deux nuls et une défaite pour l'instant, et une 15e place au classement, c'est pas fameux fameux. Il est temps de lancer la saison.

14h48 : Et pour l'OM, la première titularisation de la saison pour Dimitri Payet ! Il profite de l'absence de Gerson pour se faire une place dans le 11. Retour particulier pour lui en plus, dans le stade où il avait été touché par une bouteille lancée des tribunes il y a un an.

👇 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 olympien pour cet #OGCNOM, comptant pour la J4 de @Ligue1UberEats ! pic.twitter.com/lKn5UNuZ5g — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 28, 2022





14h45 : On commence comme il se doit avec les compos. Avec un petit événement, la grande première de Nicolas Pépé avec l'OGC Nice. L'ancien Gunner est titulaire, aux côtés d'Andy Delort.

Voici les 11 Niçois qui débuteront le derby 🔥



Voici les 11 Niçois qui débuteront le derby 🔥

Première en rouge et noir pour Nicolas Pepe 🔴⚫️#OGCNice #OGCNOM pic.twitter.com/MAuRdmFaWQ — OGC Nice (@ogcnice) August 28, 2022





14h43 : Yooooo la compagnie ! C'est l'heure, on ouvre officiellement ce live