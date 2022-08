Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

39e : Oh qu’il est malin « Papy » Font sur le coup ! Le capitaine portugais du LOSC, quasi quadragénaire, arrive à bloquer in extremis Moses Simon pourtant lancé comme la Micheline sur la ligne SNCF entre Toulouse et Auch. Joli boulot.

37e : Quatrième avertissement pour le LOSC !!! Benjamin André met un tacle en retard sur Chirivella. Plus d’un tiers de l’équipe avec un jaune en même pas une mi-temps, on est pas loin de l’inédit je pense.

33e : QUEL ARRET D'ALBAN LAFONT !!! Jonathan Bamba s'élève dans les airs comme Pelé face à Gordon Banks lors de Brésil-Angleterre au Mondial 70 ! Et comme le portier anglais, le capitaine nantais signe une parade d'un autre monde... Phénoménal. 😲 Quelle parade d'@AlbanLafont !



Toujours 1-0 pour le @FCNantes #FCNLOSC #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/mrXd095L7y — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 12, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



30e : Un petit point sur Alexsandro, le jeune défenseur central du LOSC, arrivé cet été de Chaves, promu en D1 portugaise. Le remplaçant de Sven Botman, bien mastoc et pas le dernier à mettre des brins, a l’air un brin embêté avec ses pieds pour l’instant (dans 5 minutes, il me fait mentir comme Simon et plante un but de 20 mètres après cinq passements de jambes).

28e : BUUUUUUUUT DE MOSES SIMON ! Décidément, le Ghanéen est en feu depuis quelques minutes. Le corner de Merlin est joliment dévié au premier poteau par Girotto, et Simon, à l’affût dans une défense statique, ouvre la marque !

25e : LE POTEAU POUR SIMON !!! Et bien tu vois Moses, quand tu veux ! Splendide frappe enroulée du droit, en pivot, légèrement déviée et repoussée par le poteau gauche de Leo Jardim.

22e : Petite pause fraîcheur, étant donné qu’il fait plus de 30° à Nantes. Cela n’empêche par Paulo Fonseca, l’entraîneur lillois, de porter avec une élégance rare la chemise blanche (et sans auréoles sous les bras).

20e : Je ne voudrais pas avoir l’air de m’acharner, mais Moses Simon a encore tiré un coup de pied arrêté (un corner ici) n’importe comment.

18e : Trois défenseurs lillois avertis en trois minutes ! Après Zedadka, c'est le latéral gauche Djalo qui prend un jaune pour avoir accroché Moutoussamy, puis le capitaine Fonte pour avoir rouspété. Le Portugais était très remonté car le Nantais fait une main sur le coup.

15e : QUE C'EST MAL TIRE !!! Simon envoie un pet de vieille dans le mur. Va falloir se réveiller Moses...

14e : Merlin se rebiffe et il est vilainement retenu par Zedadka, le latéral droit lillois qui prend le premier jaune de la partie. Joli coup franc pour Nantes.

11e : Po po po, Jonathan David qui met sur les fesses Quentin Merlin sur son crochet. Il est en cannes, le Canadien du LOSC, à 100 jours du Mondial que les Caribous vont disputer. Oui, je sais, c’est les Canucks mais j’écris encore ce que je veux.

10e : Le public de la Beaujoire chante en l’honneur d’Emiliano Sala, accompagné par le parcage visiteur. Un peu plus sympa que les menaces contre ce pauvre Strootman et sa famille…

9e : Oh le corner bête concédé par Castelletto, le défenseur nantais qui glisse. Sans conséquence.

7e : Moses Simon tape une incompréhensible chandelle qui met en danger sa propre défense. Mais les Canaris s’en sortent bien.

5e : LA TETE DE BAMBA !!! Juste à côté du but nantais. Et oui, ça va d’un but à l’autre dans la Ligue des talents.

4e : Grosse boulette d’Alexsandro, le défenseur lillois, sur une ouverture de Merlin. Mais il se rattrape bien.

2e : Premier ballon pour Blas qui « grigrite » et fait rugir de plaisir le public nantais.

1re : C’est parti à la Beaujoire !

20h56 : Les joueurs entrent sur le terrain, plutôt en bon état visiblement. En tout cas bien meilleur que celui du Moustoir. Lorient-Lyon reporté en raison de l'état catastrophique de la pelouse via @20minutesSport https://t.co/WeDbUBpmow — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 12, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Les joueurs entrent sur le terrain, plutôt en bon état visiblement. En tout cas bien meilleur que celui du Moustoir.

20h52 : On en remet une couche Selon Prime Video, le diffuseur du match, le FCN n’a plus battu le LOSC à la Beaujoire depuis 2004. Oui, avec Jacques Chirac à l’Elysée et Jean-Pierre Raffarin à Matignon.

20h51 : La stat qui tabasse Elle a été piochée dans L’Equipe du jour. Nantes n’a gagné qu’un seul de ses 26 derniers matchs de Ligue 1 contre Lille…

20h47 : La 200e en L1 pour Ludovic Blas avec Nantes Peut-être (sans doute) la dernière avec les Canaris pour l’ex-Guingampais, acclamé par la Beaujoire lors de la compo des équipes. La vie est caustique, souvent.

20h43 : Curieux de voir ce que va donner cette attaque nantaise Simon - Mohamed. Va falloir cravacher pour faire oublier Kolo Muani, parti à Francfort cet été.

20h37 : ET LE LOSC ALORS ? Et bien voilà. Pas fan de la police d’écriture mais bon… Le onze lillois pour #FCNLOSC par @CazooFR ⤵ pic.twitter.com/aodyOGmT19 — LOSC (@losclive) August 12, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



20h34 : LA COMPO DE NANTES Ludovic Blas, qui pourrait bientôt rejoindre Lille, va commencer le match avec les Canaris. En revanche, Moussa Sissoko, revenu de son long exil anglais, s’est blessé à la cuisse hier à l’entraînement. Il est donc forfait. Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 👊#OnEstNantes I #FCNLOSC pic.twitter.com/B0BJmijj5a — FC Nantes (@FCNantes) August 12, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



20h30 : COUCOU LES GALOPINS !!! Alors comme ça, on passe ces soirées du vendredi à s’intéresser à la Ligue 1 ? Excellent choix (enfin, on se le souhaite tous).