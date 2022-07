L’ambassadeur d’Ukraine en Turquie​, Vasyl Bodnar, a condamné ce jeudi les slogans chantés par les supporters turcs en faveur du chef de l’Etat russe Vladimir Poutine lors du match entre le Dynamo Kiev et Fenerbahçe mercredi soir à Istanbul.

« Le football est un jeu juste. Le Dynamo Kiev était plus fort hier soir. Il est très triste d’entendre de la part des supporters de Fenerbahçe des mots qui soutiennent l’assassin et l’agresseur qui bombarde notre pays, a réagi en turc Vasyl Bodnar sur Twitter. Je suis reconnaissant au peuple ami turc pour leur soutien à l’Ukraine et leurs commentaires sur les actions inappropriées des supporters. »

Fenerbahçe fans chanting “Vladimir Putin” after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this #UCL qualifier.



Fenerbahçe fans chanting "Vladimir Putin" after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this #UCL qualifier.



Absolutely tasteless 👎 pic.twitter.com/NocU0MTpbk — Nico Cantor (@Nicocantor1) July 27, 2022



Le Dynamo Kiev a battu Fenerbahce 2-1 lors du 2e tour des matchs de qualification pour la Ligue des champions, progressant au tour suivant. Selon la presse turque, l’atmosphère s’est tendue après le premier but du match marqué par le joueur ukrainien Vitaliy Buyalski à la 57e minute. « Buyalski a montré sa joie de manière provocante. Il a été hué et a reçu un carton jaune », a écrit le journal turc Sozcu, sans donner de détails sur l’attitude du joueur.

« Honte à eux »

Les supporters de Fenerbahçe ont par la suite commencé à chanter le nom du chef de l’Etat russe, selon les vidéos partagées par les réseaux sociaux. Selon les médias turcs, l’entraîneur du Dynamo Kiev Mircea Lucescu a refusé de participer à la conférence de presse prévue après le match. « Tout a fonctionné selon nos plans et nous avons gagné. Mais nous n’avions pas pris en compte les supporters. Je n’attendais pas à de tels slogans. Quel dommage », a-t-il réagi lors d’une interview télévisée.

Les slogans des supporters Fenerbahçe ont aussi provoqué un tollé sur les réseaux sociaux turcs où de nombreux internautes les ont qualifiés de « honteux ». « J’ai eu honte de ces supporters de Fenerbahçe. Honte à eux. Le Dynamo Kiev voulait cette victoire pour le dédier à leurs soldats qui protègent leur pays. Je les félicite », a écrit sur Twitter le journaliste Cengiz Candar.