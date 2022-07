Guerre en Ukraine EN DIRECT : Dans le Donbass, les évacuations se poursuivent à Sloviansk…

7h35 : Comment Moscou joue des divisions dans l’opinion européenne

Recorded Future, cabinet américain spécialisé dans le renseignement, affirme que la Russie est en train de mener une série d’opérations d’influence pour travailler sur les opinions publiques internationales sous plusieurs angles, ciblant particulièrement certains pays. « En se basant sur les observations des réseaux d’influence russe, Recorded Future croit que les tentatives directes pour saper et diviser la coalition occidentale en créant ou exacerbant les divisions visent avant tout la France, l’Allemagne, la Pologne et la Turquie », selon le rapport.

Ces opérations sont lancées par une multitude de vecteurs : des médias d’Etat russe comme RT, des sites suspectés d’être des couvertures des services, comme Southfront, ou des relais de désinformation et de propagande déjà connus, comme la chaîne Telegram de la ferme à troll Cyber Front Z, selon le cabinet. En prenant plusieurs exemples, il a défini cinq grands narratifs incitant à la division : accentuer le mécontentement vis-à-vis des dirigeants, noircir l’image des réfugiés ukrainiens, exploiter les craintes économiques sur l’énergie et la nourriture, faire de l’Ukraine une racine du nazisme et du fascisme, et décrédibiliser les médias occidentaux.