Depuis quelques mois, François Gabart et la classe Ultim étaient en conflit au sujet d’un obscur point de réglement concernant les winches (postes de manœuvres), qui ne doivent pas être situés sous le pont d’un bateau, afin d’éviter tout danger. Toujours est-il que ce litige empêchait le navigateur français de se présenter au départ de la prochaine Route du Rhum, le 6 novembre prochain. On vous passe les détails techniques, mais la justice a donné raison à Gabart et au groupe Kresk, propriétaire du bateau SVR-Lazartigue, ce jeudi.

La décision s’est portée sur la forme, à savoir un protocole d’accord passé entre Gabart/Kresk et la classe Ultim à propos du conflit à résoudre, que les premiers ont dénoncé, et non pas sur le fond, c’est-à-dire sur la conformité ou non du maxi-trimaran volant. La requête en justice concernait la date butoir fixée entre les deux parties pour trouver une issue à leur différend, arrêtée au 4 mars dernier. Or, l’avis a été publié le 7 mars.

« Soulagé »

La décision permet donc à Gabart de se présenter sur la ligne de départ de la Route du Rhum, course transatlantique en solitaire qui partira de Saint-Malo. « Je suis soulagé de cette décision qui me permet de me concentrer sereinement sur les entraînements et la compétition qui nous attend. Je suis aussi heureux de retrouver les autres skippers sur la ligne de départ. Tous ces bateaux réunis permettront encore de nouvelles courses mémorables pour tous les passionnés qui ont fait preuve d’un soutien sans faille », a commenté le skippeur dans un communiqué.

La classe Ultim, à qui 18 millions d’euros de dommages et intérêts ont été réclamés par Gabart/Ktresk, peut faire appel.