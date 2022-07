Les Anglaises ne s’attendaient sûrement pas à un match aussi facile, les Norvégiennes à une soirée aussi catastrophique. Le pays hôte de l’Euro 2022 a écrabouillé les coéquipières d’Ada Hegerberg 8-0 lors de son deuxième match de poule et se qualifie, de ce fait, pour les quarts de finale de la compétition. Mieux, elles sont assurées de terminer en tête du groupe.

Pour leur deuxième match, les « Lionnes » ont réglé la mire avec 6 buts sur leurs 8 premières frappes cadrées battant, moins de 24 heures après, le record de la France avec ses 5 réalisations en quarante-cinq minutes.

« Je pense que je peux être satisfaite ce soir », a plaisanté en conférence de presse la coach, Sarina Wiegman, qui avait regretté le manque de réalisme de ses joueuses lors du match d’ouverture contre l’Autriche. Méconnaissable, la Norvège, qu’on classait parmi les outsiders possibles avant la compétition en raison du retour dans ses rangs de l’attaquante-vedette de Lyon Ada Hegerberg, a pris l’eau de toute part.

« Je n’ai pas compris ce qu’il se passait »

La première demi-heure a été un vrai cauchemar pour Maria Thorisdottir, la défenseure norvégienne et de Manchester United, qui a provoqué le pénalty -- généreux -- du 1-0, transformé par Georgia Stanway (12e), remis en jeu Lauren Hemp sur le 2-0 (15e) et perdu un ballon à 25 mètres de ses buts sur le 3-0 par Ellen White (29e).

« Il y a des matchs pour lesquels on fait des plans, on parle longuement au joueur, on s’attend à ce que ce soit très disputé… Mais là, on a réussi à les garder loin de notre but et honnêtement, je n’ai pas compris ce qui se passait », a admis Wiegman. Les Norvégiennes non plus.