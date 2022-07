GP F1 de Grande Bretagne EN DIRECT : Zhou s'en sort après un crash terrible, des manifestants avaient tenté d'interrompre le tour de chauffe

Salut les Minutas et les Minutos. Plus c’est mieux sur 20 Minutes, alors d’un clic, vous allez pouvoir suivre le Tour de France et la F1 ce dimanche aprem. Max Verstappen est le grandissime favori de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Le pilote néerlandais, qui reste sur deux victoires, dispose de la meilleure voiture avec sa RedBull, et il s’élancera juste derrière Sainz. On compte toutefois sur les Ferrari pour enfin remettre en question sa domination, si elles parviennent à régler leurs problèmes de fiabilité. Un peu moins sur les Mercedes, toujours sujette aux rebonds (), et qui peinent à suivre le rythme des meilleurs même si leurs deux pilotes, Hamilton et Russell, jouent à domicile sur le circuit de Silverstone.

>> C’est l’un des plus beaux circuits de la saison, et on espère la pluie pour brouiller un peu les cartes. Come on, let’s drive together : le début de ce live, c’est à 15h45.