Walter Benitez va quitter le vestiaire du GYM. Le gardien de but, âgé de 29 ans, en fin de contrat avec Nice​, a confirmé lundi sur les réseaux sociaux, son départ du club azuréen.

Quelques heures auparavant, Ruud Van Nistelrooij, l’entraîneur néerlandais du PSV Eindhoven, avait d’ailleurs révélé lors de la conférence de presse de lancement de la saison, la présence de Walter Benitez au club pour discuter de son possible recrutement.

« Niçois un jour, Niçois toujours »

Recruté en 2016 en provenance de Quilmes (ARG), le portier argentin doté de la nationalité française depuis décembre dernier s’est hissé en 187 matchs avec Nice parmi les tout meilleurs au poste de Ligue 1. « J’ai pensé que nous serions encore quelques années ensemble », a raconté Benitez dans son message aux supporters du GYM. « Malgré tout et après six belles années, mon dernier jour est arrivé. Je ne vous dis pas au revoir mais à bientôt. Car Niçois un jour, Niçois toujours », a conclu le gardien de but.

Le contrat de Benitez avec Nice prévoyait une prolongation automatique jusqu’en 2023 sous condition d’une qualification en Ligue des champions. Nice, qui a fini 5e du dernier championnat, disputera les barrages en Ligue Europa Conférence.