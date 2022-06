Une précision on ne peut plus claire. « Je suis "Marseillais À Vie". Je jouerai ici jusqu’à ma dernière force, je finirai ma carrière dans ce club parce que j’aime ce club et que je m’y sens comme chez moi. Et ce que je vis ici, je ne le retrouverai nulle part ailleurs », a écrit Dimitri Payet, dans un post Instagram ce mardi.

Via ce message, le meneur de jeu et meilleur joueur de l'Olympique de Marseille, a balayé les rumeurs de départ. Le club des Tigres, au Mexique, où André-Pierre Gignac et Florian Thauvin avaient filé après leur passage à Marseille a fait part de son intérêt pour faire venir l’actuel numéro 10 de l’OM ces derniers jours.

Déjà « Marseillais à vie » il y a deux ans

Le joueur de 35 ans, en contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, arrivé deuxième de L1 cette saison. « Je me dis que j’ai fait le meilleur choix de ma carrière en signant à vie dans ce club, dans mon club », a-t-il ajouté en s’adressant « une dernière fois » à « ceux qui n’ont pas bien compris ou pour ceux qui en doutent encore ».

Il y a deux ans, le numéro 10 se disait déjà « Marseillais à vie » et avait consenti à baisser nettement son salaire pour prolonger jusqu’en 2024 dans un club aux finances fragiles et y préparer sa reconversion. Il aura 37 ans en 2024.