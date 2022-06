Compte tenu de l’inexpérience de l’équipe alignée lundi contre la Croatie en Ligue des nations (1-1), à cause de « changements contraints et forcés », Didier Deschamps s’est satisfait d’avoir eu la « maîtrise », observant « beaucoup plus de positif ». Même si le Danemark, leader du groupe, compte déjà cinq points d'avance sur les Bleus.

« Le résultat amène des regrets, même si notre fin de match a été beaucoup moins cohérente que ce qu’on avait fait pendant 80 minutes. Il y a eu de bonnes choses et de la maîtrise, surtout compte tenu des changements, analysait le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse. Je ne peux pas être complètement satisfait mais dans l’ensemble, il y a beaucoup plus de positif. »

Le Duc Adrien Rabiot avait ouvert la marque, mais Andrej Kramaric a égalisé sur penalty à la 83e minute. « En prenant un point sur six, c’est vrai qu’on n’est pas placé dans la meilleure disposition, concédait DD. Mais ce sont aussi des matchs de préparation, en prévision de ce qui nous attend en fin d’année. D’où l’intérêt d’avoir différentes choses, différents joueurs, différents systèmes, qui doivent amener plus de réponses. » Préparer le Mondial, c’est bien. Le faire en gagnant des matchs, dès vendredi face à l’Autriche, c’est mieux.