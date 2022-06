Croatie-France EN DIRECT : Rabiot douche les Croates... Suivez le match avec nous

Salut les footix ! Nous sommes lundi et une fois n'est pas coutume, on a droit à autre chose qu'à de la Ligue 2. On retrouve l'équipe de France trois jours après la clim' danoise à Saint-Denis. Action... Réaction ! Didier Deschamps a retrouvé son groupe et c'est une très bonne chose pour secouer le cocotier.

Pas d'excuse face à une Croatie qui vient de se prendre un 0-3 par l'Autriche : la victoire, et rien d'autre, pour revenir dans la course à la première place du groupe. Sans Kylian Mbappé et Raphaël Varane, sortis blessés vendredi, mais avec Konaté, appelé à la rescousse.

>> Tout est là, rendez-vous vers 20 heures pour monter tout doucement en pression !