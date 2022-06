« Il est encore temps de ramener la coupe à la raison. » Tel est le message qu’Amnesty International souhaite faire passer à cinq mois de la Coupe du monde, organisée par le Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Mobilisée depuis plusieurs années pour mettre en lumière les conditions de travail sur place, l’ONG ne lâche pas l’affaire.

L’an passé, le Guardian estimait que 6.500 travailleurs migrants étaient morts sur les chantiers du Mondial depuis 2010. Sur son site, Amnesty propose ainsi d’encourager Kylian Mbappé, N’Golo Kanté, Antoine Griezmann, Karim Benzema et Paul Pogba « à soutenir et défendre les droits » des travailleurs migrants. Avec un tweet ou un email pré-rédigé, qui n’a plus qu’à être envoyé aux joueurs en cliquant sur le bouton dédié.

.@AntoGriezmann le Qatar, c'est pour bientôt.



Là-bas, vous croiserez ces personnes migrantes qui travaillent pour le Mondial dans des conditions indignes ; vols de salaire, travail forcé, menaces...



Comme vos collègues danois, soutenez-les publiquement #RamenezlaCoupeàlaRaison — Amnesty International France (@amnestyfrance) June 3, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Vous entrerez dans la légende, si en tant que champions du monde en titre, vous nous aidez à défendre et soutenir les personnes migrantes travaillant dans des conditions indignes au Qatar, et sans qui ce Mondial n’aurait jamais pu voir le jour », peut-on lire dans cet email. Avec un exemple à suivre, le Danemark.

« Derrière leur capitaine, et avec le soutien de leur fédération nationale, ils ont obtenu de leurs sponsors de retirer leurs logos de leurs maillots d’entraînements lorsqu’ils seront au Qatar, pour afficher un message en faveur des droits humains. Nous ne vous demandons qu’une seule chose : c’est d’exprimer clairement votre solidarité avec celles et ceux qui continuent de vivre un cauchemar au Qatar. » Ouvre ta boîte mail, Kylian !