Coucou les p'tits loups ! On approche de la fin de Roland-Garros, oui... Mais attendez demain avant de pleurer, car on va vivre un samedi sympatoche Porte d'Auteuil. En entrée ? Les finales juniors sur le Simonne-Mathieu, avec notre géant Gabriel Debru (1,95m) face au Belge Bailly. Le Grenoblois a l'honneur du tennis bleu-blanc-rouge à défendre, et puis on a bien envie de voir la coupe rester chez nous, un an après le succès d'un autre Français, Luca Van Assche.

En plat de résistance ? L'explication finale entre Iga Swiatek et Coco Gauff. La Polonaise est invaincue depuis février (!!!!) et vient d'éjecter Daria Kasatkina en à peine une heure de jeu. Une machine, face à la fougue de Coco Gauff, qui n'a pas perdu un seul set de la quinzaine. Pas mal, hein ?

>> N'en jetez plus, on se retrouve en début d'après-midi pour vivre ensemble ce samedi de FOLIIIIIIIIE