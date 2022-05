14h55 : Parmi les pilotes en activité, Lewis Hamilton s'en sort le mieux avec trois victoires à Monaco. Fernando Alonso et Sebastien Vettel en ont deux. Une de plus que Daniel Ricciardo et Max Verstappen.

14h54 : On prend un peu de hauteur historique. Le boss du GP de Monaco, ça reste Ayrton Senna, qui a gagné six fois entre 1987 et 1993. Graham Hill et Michael Schumacher comptent cinq victoires ici, Alain Prost quatre.