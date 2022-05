Nono est de retour ! Sevré de victoire depuis le début de la saison, Arnaud Démare a renoué avec la gagne mercredi à l’occasion de la cinquième étape du Tour d'Italie. Le sprinteur de la formation Groupama-FDJ a devancé Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) et Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) à Messine au bout de 174 kilomètres.

Distancé du peloton dans le Portella Mandrazzi, classé en deuxième catégorie, le Picard, bien accompagné par ses coéquipiers, a réussi à revenir à l’avant de la course, à l’inverse d’autres sprinteurs comme Mark Cavendish ou Caleb Ewan. Devancé par le Britannique à Balatonfüred dimanche, il n’a pas laissé passer sa chance et s’est montré intraitable dans les 200 derniers mètres.

💗 Giro d'Italia 2022 - Stage 5⃣ | Tappa 5⃣



🥇 🇫🇷 @ArnaudDemare wins in Messina!



🥇 🇫🇷 @ArnaudDemare vince a Messina!#Giro @GroupamaFDJ pic.twitter.com/n2JJlcb6zW — Giro d'Italia (@giroditalia) May 11, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



«C'était une journée difficile. Mais le sprint s'est bien passé, il était plutôt fluide pour moi même si de l'extérieur ça pouvait sembler houleux. Les mecs ont fait un super boulot et j'ai été patient pour faire mon effort, a-t-il débriefé à l'arrivée. On sait de quoi on est capable. Dans le cyclisme, c'est difficile parfois de mettre en place les choses mais il faut savoir persévérer.»

Il s’agit de sa sixième victoire d’étape sur le Giro, où Démare avait déjà levé les bras une fois en 2019 et quatre fois en 2020. Il prend en même temps la tête du classements par points et endosse le maillot cyclamen, avec 22 points d'avance sur son dauphin Biniam Girmay. L’Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) conserve quant à lui la tête du classement général.