Officiellement assuré d’un dixième titre de champion de France depuis deux semaines et le nul contre Lens (1-1), le PSG finit le championnat comme Lionel Messi a traversé la saison : à petites foulées. Ce dimanche face à Troyes (2-2), les joueurs de Mauricio Pochettino ont aligné un troisième score de parité d’affilée, après Lens donc, puis Strasbourg à La Meinau (3-3).

Ils ont pourtant mené 2-0 sans trop forcer ni convaincre après seulement 25 minutes de jeu, avant de céder face à la furia d’Aubois en lutte pour leur maintien. « Il nous a peut-être manqué un peu de cette tension de la compétition », a reconnu le technicien argentin, selon lequel son équipe « méritait la victoire ». « Nous avons remporté le titre, l’objectif est rempli, maintenant il faut respecter la compétition, et je pense qu’on l’a fait. »

Sans enlever aucun mérite à des Troyens audacieux et plutôt talentueux, un PSG en quête de résultats n’aurait sans doute pas joué comme il l’a fait dimanche soir. Si Marquinhos, Di Maria ou Neymar ont assuré, d’autres ont semblé déjà en vacances, et la stratégie de leur club ne les y aide pas.

Le Qatar après le Rwanda

Après avoir envoyé Navas, Ramos, Kehrer et Draxler en safari promotionnel au Rwanda, toute l’équipe partira pour une mini-tournée au Qatar les 15 et 16 mai juste après le déplacement à Montpellier samedi. Autant dire que l’ultime match au Parc le 21 mai risque d’être aussi passionnant qu’un épisode de Mystères en Lomagne, surtout si le visiteur messin est déjà relégué avant de visiter la capitale.

🗣️ Marquinhos - "On essaye juste de prendre du plaisir."

Le défenseur du @PSG_inside à l'issue du match nul 2-2 face à l'@estac_officiel.#PSGESTAC #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/eYHCZrQNhU — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 8, 2022

« On ne joue pas grand-chose maintenant, était bien obligé de reconnaître Marquinhos dimanche sur Prime Video. On est champion, on essaie de prendre du plaisir, de gagner le match pour tranquilliser la semaine. » Plus que par les résultats, les jours à venir devraient être électrisés par la suite de l’interminable feuilleton Mbappé, sans oublier les questions sur l’avenir de Pochettino. Cette cuvée parisienne 2021-2022 a définitivement le goût du mousseux, plus que du champagne.