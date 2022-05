Le choc, programmé ce jeudi au Masters 1000 de Madrid, avait un délicieux parfum de nostalgie. Mais le 37e rendez-vous entre Novak Djokovic et Andy Murray, tous deux nés en 1987, attendra encore, s’il se déroule un jour. Malade, l’Ecossais, ex-numéro 1 mondial aujourd’hui 78e, a déclaré forfait avant le huitième de finale programmé à la mi-journée, ont indiqué les organisateurs du tournoi. Le Serbe, actuel patron du tennis mondial, et le Britannique n’ont plus joué l’un contre autre depuis janvier 2017 à Doha, il y a plus de cinq ans.

Murray, hanche en titane depuis 2019 et bénéficiaire d’une invitation pour le tournoi madrilène, venait de remporter ses deux premiers matchs sur terre battue depuis Roland-Garros 2017, contre un autre revenant, Dominic Thiem, puis contre Denis Shapovalov (16e), pour se hisser en huitièmes de finale.

En quarts de finale, Djokovic, tombeur au tour précédent de Gaël Monfils, affrontera le Polonais Hubert Hurkacz (14e) ou le Serbe Dusan Lajovic (77e).

Fin d’épopée pour Pouille

En parlant de résurrection tennistique, le parcours de Lucas Pouille à Madrid s’est arrêté au deuxième tour, mercredi soir. Le n° 5 mondial Stefanos Tsitsipas a été trop fort pour l’ex-Top 10 aujourd’hui au-delà de la 150e place mondiale, expédié 6-3, 6-4 en 68 minutes mercredi soir.

Le Nordiste de 28 ans, en difficulté depuis son opération du coude droit, avait signé sa plus belle victoire depuis près de trois ans lundi soir aux dépens de Karen Khachanov (26e)