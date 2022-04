Liverpool - Villarreal EN DIRECT : Les Reds déjà dominateurs... Suivez la demi-finale de Ligue des champions avec nous

Bonjour à toute la Minuterie, comment se passe ce petit mercredi des familles ? Bon, ici, on espère autant se régaler que mardi soir lors de City-Real avec cet alléchant Liverpool-Villarreal, dont le match aller se joue à Anfield. On espère le même spectacle, le même nombre de buts, une panenka d’un Français (Oui, Etienne Capoue, on pense à toi)… Bref, du football, quoi. Si les Reds partent largement favori, on se méfiera quand même des hommes d’Unai Emery qui ont sorti la Juve et le Bayern en huitième et en quart. Excusez du peu.

» Rendez-vous à 20h40 pour le début du live