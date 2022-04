Impitoyables, malgré un vain sursaut de Kevin Durant, les Celtics ont sèchement éliminé les Nets des play-offs NBA, lundi, en remportant un quatrième succès d’affilée (116-112), pour avancer en demi-finale de conférence.

Boston qui balaye Brooklyn, par une pareille démonstration de force, peu l’auraient parié, sauf sûrement leurs fans les plus ardents. Il n’y a pourtant pas eu photo dans cette série, qui s’est résumée à l’opposition entre une équipe solide, soudée, surmotivée d’un côté et de l’autre, un duo de stars incapables de jouer et de tout assumer ensemble, car muselés individuellement.

Durant, étouffé lors des trois premiers matchs par la coriace défense bostonienne, a réagi en champion – qu’il fut en 2017 et 2018 avec Golden State –, puisqu’il a inscrit 39 points (9 passes, 7 rbds), ses deux derniers ayant rapproché les Nets à une unité dans les deux dernières minutes (109-108).

Les Celtics attendent Antetokunmpo

Mais en face, il y avait un collectif qui a eu réponse à tout, à l’image du vieux grognard Al Horford (13 pts), auteur de la claquette-rebond qui a repoussé une énième fois les New Yorkais à 13,7 secondes du terme (113-109) et de Marcus Smart (20 pts, 11 passes), tout juste désigné meilleur défenseur de la ligue, qui a assuré les lancers francs finaux.

Boston qui n’avait jamais été mené du match, comptant jusqu’à 15 unités d’avance, n’a de surcroît pas paniqué quand Jayson Tatum, très efficace jusque-là (29 pts, à 9/16 aux tirs, 5 passes), a été sorti pour six fautes, en plein cœur d’un money-time devenu irrespirable. Car Jaylen Brown était là pour prendre le relais (22 pts, 8 rbds).

Les C’s attendent désormais de savoir quel sera leur adversaire, même s’il semble probable que ce sera le champion en titre Milwaukee et sa star Giannis Antetokounmpo, à qui il ne manque qu’une victoire pour écarter Chicago (3-1).