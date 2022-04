Le pivot d’Utah Rudy Gobert a écopé d’une amende de 25.000 dollars de la part de la NBA, dimanche, pour son langage grossier lors d’une interview télévisée retransmise en direct samedi, après la victoire du Jazz contre Dallas (100-99).

C'est pour un « fuck the talk », à savoir « rien à foutre des palabres » (grosso modo), que le Français a été sanctionné. Il venait, avec l’aide de Donovan Mitchell à la passe, d’être le sauveur de son équipe avec un dunk écrasé à quelques secondes de la fin de ce match, pour égaliser à 2-2 face aux Mavs, dans leur série du premier tour des play-offs.

Match 5 contre Dallas lundi

Guère en réussite lors des trois premiers matchs, le duo star du Jazz fait l’objet de spéculations sur leur supposé manque d’automatismes et d’entente sur le parquet. Et cette action décisive est venue symboliser leurs efforts communs pour jouer et gagner ensemble.

« On essaie juste d’être la meilleure équipe possible. Nous croyons les uns en les autres. Nous devons continuer à avancer », avait ajouté Gobert juste après son début de réponse qui n’a pas plu à la NBA. A l’issue de ce match, « Gobzilla » avait cumulé 17 points et 15 rebonds, Mitchell avait fini avec 23 points et 7 passes. Le duo devra confirmer cette performance lundi à Dallas, pour le match 5.