Le joueur des Boston Celtics Marcus Smart a été désigné meilleur défenseur de la saison, empêchant le Français Rudy Gobert (Utah Jazz), qui comptait parmi les trois finalistes, d’ajouter un quatrième trophée à son palmarès, a annoncé la NBA lundi. Marcus Smart est le premier meneur à recevoir cette récompense depuis Gary Payton en 1996, lorsqu’il évoluait aux Seattle SuperSonics, et le deuxième joueur de Boston, après l’intérieur Kevin Garnett en 2008.

Smart a cumulé 257 points, attribués par un panel de 100 journalistes du monde entier. L’ailier Mikal Bridges (Phoenix) est deuxième avec 202 points, le pivot français Rudy Gobert, troisième avec 136 points. Ce dernier, déjà lauréat de ce trophée trois fois en 2018, 2019 et 2021, manque de rejoindre Dikembe Mutombo et Ben Wallace au rang des plus primés de l’histoire.