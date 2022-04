Et hop, une interdiction de déplacement de plus en Ligue 1… Le très probable match du titre pour le PSG (un nul lui suffit), samedi soir au Parc des Princes contre Lens, se disputera sans les fans des Sang et Or.

Selon un arrêté du ministère de l’Intérieur publié vendredi, « les relations entre les supporteurs du RC Lens et du PSG sont empreintes d’animosité depuis le déploiement le 29 mars 2008, au Stade de France, d’une banderole injurieuse à l’égard des habitants du nord de la France ». En ce jour de finale de feue la Coupe de la Ligue, des fans parisiens avaient dévoilé le fameux message « Pédophiles, chômeurs, consanguins : bienvenue chez les Ch’tis ».

#Rediff Les fans du RC Lens priés de venir habillés en civil pour le derby à Lille https://t.co/5AEeFuwBAi — 20 Minutes (@20Minutes) April 14, 2022

Enumérant une série d'incidents depuis entre les supporteurs des deux clubs dont le dernier le 1er mai 2021, le ministère a décidé que « le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du Racing Club de Lens ou se comportant comme tel est interdit entre les communes du département du Pas-de-Calais, d’une part, et les communes de la région d’Ile-de-France, d’autre part ».

Entre la fronde des ultras du PSG et l’absence de ceux de Lens, la fête autour du dixième titre de champion de France s’annonce spéciale.