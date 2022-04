Yo les footix et les politix ! Grand soir aujourd’hui puisque deux événements majeurs se dérouleront sous nos beaux yeux. Le premier et le plus important, c’est évidemment ce magnifique Angers-PSG qui nous attend. La crème du football, au-dessus, il n’y a que la finale de la Coupe du monde, et encore. Le second, c’est le débat de l’entre-deux-tours. Emmanuel Macron vs Marine Le Pen, la revanche de 2017. Qui aura les meilleures punchlines ? Les journalistes poseront-ils des vraies questions aux candidats ? Bref, vous l’aurez compris, on va fusionner les deux événements dans ce live, quitte à faire de l’ombre au vrai live politique, que vous pouvez quand même suivre sur 20 Minutes, mais avec moins de légèreté et d’humour qu’ici.

>> Début du live à 20h45