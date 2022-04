Carlo Ancelotti est serein. Tranquille leader de Liga, plutôt bien embarqué en quarts de finale de Ligue des champions, l’Italien peut dormir sur ses deux oreilles. En plus de ça, il a Karim Benzema dans son équipe. Imaginez donc le calme du bonhomme en conférence de presse à la veille du match retour contre Chelsea. Carlo ne s’en cache même pas, son équipe dépend de Benzema. A deux doigts de se dénoncer pour emploi fictif.

« C’est vrai que nous sommes dépendants de Benzema et je ne vais pas le cacher. Je suis très heureux de dépendre de lui. Il est la représentation parfaite de ce que doit être un avant-centre dans le football actuel », a déclaré l’ancien entraîneur du PSG, qui a quand même aussi eu une pensée pour Vinicius. « Dans le passé nous avions Cristiano Ronaldo et Bale. Cette saison, nos deux attaquants clés sont Vinicius et Benzema. » Le Real y perd un peu au golf et en bodybuilding mais niveau football, ça reste tout à fait honnête.

Tuchel croit moyen à une remontada

Côté Chelsea, on fanfaronne un peu moins. Thomas Tuchel n’a pas complètement baissé les bras, mais n’a pas l’air de croire plus que ça à une qualification surprise au Bernabeu. « La tâche est incroyablement difficile, compte tenu du résultat du match aller, de l’endroit où on joue, de l’adversaire et du niveau de compétition, a déclaré l’Allemand. Mais c’est toujours permis de rêver. »