12h15 : Salut à tous ! Pas de panique, finissez tranquillement votre apéro et prenez même l'entrée : le coup d'envoi du match est pour 13h. Ce dimanche à la Meinau, c'est un match sympa qui nous attend avec ce choc des Racing. Soit deux clubs hyper populaires et deux équipes qui jouent au foot, chose plutôt rare en Ligue 1. Actuels 5es, les Strasbourgeois réalisent une saison de feu et pensent doucement à l'Europe ; les Lensois (8es) peuvent, eux, s'offrir une fin de saison sexy en cas de victoire en Alsace. Cette rencontre sera aussi celle de Jonathan Clauss, le nouvel international français qui retrouve son club formateur... Bref, à toute à l'heure !