Six mois de prison ferme. Telle est la condamnation prononcée ce mardi envers le supporter qui a pénétré dimanche sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille et marqué un but lors du match entre l’OM et l’OGC Nice.

Il a accepté la condamnation proposée par le parquet de Marseille à trois mois de prison pour cette intrusion sur le terrain et à la révocation partielle à hauteur de trois mois d’une précédente condamnation à six mois de prison avec sursis prononcée en novembre 2021.

Interdit de stade

Ce façadier turc de 21 ans a été condamné selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (plaider coupable) à la sortie de sa garde à vue. Le tribunal l’a également condamné à une interdiction de stade pendant trois ans.

Le jeune homme avait été acclamé après son but dans les cages niçoises par le public du stade Vélodrome qui avait ensuite hué la dizaine de stadiers qui s’étaient rués sur lui et l’avaient sorti sans ménagement du terrain.

Même si la sanction a été acceptée par son client, Me Pascal Luongo a néanmoins pointé la « relative sévérité de la peine proposée par le parquet pour ce qui n’était qu’un acte bon enfant, un coup de folie comme il l’a lui-même reconnu devant le procureur ».