C'est la confrontation frisson de cette saison 2021-2022. Marseille versus Nice épisode 4, avec un showrunner qu'on espère aussi en forme que pour les opus précédents. On se passera évidemment de la marave entre supporters et joueurs au milieu de la rencontre, mais si on peut avoir autant de spectacle qu'il y a quelques semaines à l'Allianz Riviera en quarts de finale de la Coupe de France, on prend sans problèmes. Une seule absence majeure à déplorer des deux côtés, celle de Dante, sévèrement expulsé le week-end dernier à Montpellier. Pour le reste, Sampaoli et Galtier ont l'embarras du choix, et pourraient proposer deux duos sexy chocolat en attaque. Payet et Milik en blanc, Delort et Gouiri en noir et rouge. Miam.

>> Coup d'envoi à 20h45, n'oubliez pas de finir le repas un peu plus tôt que d'habitude.