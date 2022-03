Bordeaux-Montpellier EN DIRECT : 2-0 pour le MHSC mais les Héraultais vont finir à 9...

Hello les amis !!!!!!

Merci d’être là ce Bordeaux-Montpellier ! Comme ça, ça ne paie pas de mine et pourtant, ce match s’annonce capital pour les Girondins. Toujours bons derniers du championnat, les joueurs de David Guion n’ont plus le choix, ils doivent gagner pour continuer à croire à un possible maintien en fin de saison. Ils comptent avant cette rencontre six points de retard sur le premier non relégable.

Côté Héraultais, on attend un réveil. Rien de grave pour le MHSC installé dans le ventre mou mais cette équipe reste sur une victoire lors de ses sept derniers matchs.

Rendez-vous dès 14h30 pour l’avant-match !!!!