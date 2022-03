Invaincue depuis 10 matchs à la Beaujoire, l’équipe du FC Nantes ne cesse de surprendre cette saison. Une réussite à domicile qui encourage les fans des Canaris à venir au stade. La qualification des Jaune et Vert en finale de la

La liesse générale qui a suivi montre aussi une certaine délivrance pour les jeunes supporteurs nantais, qui n’avaient alors jamais connu une telle joie avec leur club de cœur. Certains de ces jeunes n’hésitent pas à parler de la meilleure saison de leur vie de supporteurs : qu’en pensez-vous ?

Estimez-vous que cette saison est la plus belle depuis 20 ans ? Vous suivez le FC Nantes et les résultats de l’équipe vous ont incité à revenir au stade ? Cette saison peut-elle passer au-dessus du désamour entre le club et certains de ses supporteurs ?

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance !

​