Place à l’épisode numéro 24 de la saison 3 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Ce mardi, nos quatre spécialistes des Canaris reçoivent Mickaël Landreau pour faire le point sur le projet de reprise du FC Nantes et le lancement d’un crowdfunding auprès des supporteurs. Ils reviendront aussi sur l’aventure en coupe de France des Canaris.

Le FC Nantes a vécu une folle semaine, marquée, sur le terrain, par une qualification en finale de coupe de France et une sixième place au classement de la Ligue 1. Nos spécialistes refont le film de cette épopée entamée à Sochaux. Ils débattront surtout des ambitions des Canaris en cette fin de saison et de la relation fraîche entre Waldemar Kita et Antoine Kombouaré. Peuvent-ils prétendre à une place européenne ? Est-ce souhaitable ?

Mickaël Landreau en invité

L’autre événement de la semaine, en coulisses cette fois, c’est le lancement d’une opération de financement participatif par le Collectif nantais, candidat à la reprise du FC Nantes. Mickaël Landreau est l’invité exceptionnel de Sans contrôle et viendra expliquer en quoi cette initiative constitue une étape importante de leur projet. L’ancien capitaine du FC Nantes fera aussi le point sur les discussions entamées avec les investisseurs.

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes, sans oublier des invités VIP) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).