Finalement, le staff gallois n’en a fait qu’à sa tête. Le sélectionneur Wayne Pivac a révélé ce mercredi après-midi son XV de départ pour défier la France vendredi à Cardiff dans le cadre du Tournoi des 6 Nations, et Tomas Francis en fait bien partie. De nombreuses voix s’étaient pourtant élevées pour demander à l’encadrement du tenant du titre de mettre le pilier droit au repos, onze jours après l’énorme choc subi lors de la défaite en Angleterre (23-19).

A la 20e minute de ce match à Twickenham, la tête de Francis avait heurté celle de son coéquipier Owen Watkin, lors d’une offensive du XV de la Rose sur la ligne galloise. Etendu de tout son long pendant quelques secondes, le joueur de 29 ans s’était relevé en deux temps, en trébuchant au passage, puis il s’était adossé à un poteau, à la manière d’un boxeur dans les cordes. Sorti pour passer un protocole commotion, l’avant de la province des Ospreys était ensuite revenu sur la pelouse, avant d’être remplacé pour de bon à la 55e minute.

« Les cas de Francis et de [Josh] Adams [ailier également victime d’un choc à la tête face aux Anglais] ont été gérés par le personnel médical du pays de Galles en suivant tous les protocoles de retour au jeu requis, comme spécifié dans le règlement de World Rugby, a indiqué dans un communiqué la Fédération galloise (WRU) ce mercredi. Comme ils n’ont pas eu de réactions indésirables ni de complications au moment de réussir chaque étape de retour au jeu, ils sont tous les deux disponibles. »

En revanche, l’excellent centre Nick Tompkins n’a pas été retenu, à cause d’une commotion cérébrale avec son club anglais des Saracens contre Leicester, le week-end dernier.

Jeudi après-midi, en préalable de la conférence de presse et avant même une volée d’interrogations de journalistes sur le cas Francis, Wayne Pivac a tenu à justifier cette décision. Laquelle a éclipsé les quatre changements dans le XV de départ par rapport à la défaite à Twickenham, dont le retour du flanker Josh Navidi, blessé depuis octobre dernier. Le technicien néo-zélandais a insisté sur la « qualité de son staff médical » et la compétence des « experts indépendants » qui ont tranché le cas Francis.

« Le bien-être des joueurs figure au premier plan dans ces décisions. C’est pourquoi nous nous tournons vers les experts pour obtenir toutes les informations possibles », a aussi asséné Pivac.

A son tour bombardé de questions, le capitaine Dan Biggar s’est également réfugié derrière les fameux « experts ». « S’il n’avait pas été déclaré apte à jouer, Thomas Francis ne jouerait pas », a lancé le stratège du Poireau, un brin embarrassé. « I trust the process », a-t-il clamé. Voici deux ans, avant (déjà) la réception de la France pendant le Tournoi des VI Nations (23-27), l’ouvreur-buteur avait été titularisé alors qu'il avait subi trois commotions au cours des cinq mois précédents…

Dès lundi, John Fairclough, ancien médecin de la WRU, avait demandé au staff gallois de renoncer à aligner Tomas Francis. « De mon point de vue d’expert, il ne fait aucun doute que Tomas a subi un dommage cérébral » avait-il lancé sur le site de Progressive Rugby, une association de défense de la santé des joueurs. « Je pense que lui faire jouer le prochain match serait lui faire prendre un risque inconsidéré de blessure encore plus grave, que ce soit maintenant ou à l’avenir. »

Francis starts



Wales will see Francis coming through unscathed as vindication for their decision. Sadly, another indication of the lack of understanding around brain injury. A situation where a team’s short term gain has the potential to result in an individual’s long term pain. https://t.co/ULcdReFZUH pic.twitter.com/A0hNW6zD5Z