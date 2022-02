Le CIO, dont la prise de position consécutive à l’invasion russe en Ukraine était attendue, frappe deux fois. La commission exécutive de l’instance olympique a recommandé lundi de bannir les Russes et Bélarusses des compétitions sportives, après l’invasion russe en Ukraine et alors que les Jeux paralympiques​ débutent vendredi, à Pékin. Mesure symbolique mais forte, elle a aussi retiré « l’ordre olympique » à tous les hauts responsables russes, à commencer par le président Vladimir Poutine.

La commission exécutive du CIO « recommande aux Fédérations internationales de sport et aux organisateurs de manifestations sportives de ne pas inviter ou de permettre la participation d’athlètes et de représentants officiels russes et bélarusses aux compétitions internationales », selon un communiqué sur cette décision de la commission exécutive de l’instance sportive.

Keep in mind that literally seconds after being elected as president of the IOC in Buenos Aires in 2013, and still on the podium, Bach took a congratulatory call from Putin.

Today Bach took back Putin's Olympic Order.#Russia #Ukraine