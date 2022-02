Guerre en Ukraine EN DIRECT : Sberbank Europe proche de la faillite… Le Brésil reste neutre…

3h : La filiale européenne de Sberbank en « faillite ou faillite probable »

La Banque centrale européenne a constaté lundi la « faillite ou faillite probable » de la filiale européenne de la banque russe Sberbank, parmi les plus grandes du pays, à cause de retraits « significatifs » des dépôts. Ceux-ci ont entraîné une « détérioration de la liquidité » de la banque et « il n’y a aucun moyen disponible » qui confère une « chance réaliste » de refluer ses caisses, poursuit la BCE.

Dans la foulée, le régulateur autrichien FMA a imposé un « moratoire » sur la filiale européenne, signifiant qu’elle ne peut procéder à « aucun retrait, virement ou autre transaction » au moins jusqu’au 2 mars. En vertu de la régulation européenne, les dépôts de particuliers sont garantis jusqu’à 100.000 euros.