Le périple n’est pas encore terminé, mais le plus dur est fait pour une partie des joueurs brésiliens qui étaient regroupés dans un hôtel à Kiev en attendant de pouvoir quitter l'Ukraine en guerre. Certains d’entre eux, comme David Neres, Marlon Santos​ et Junior Morães (tous trois joueurs du Shakhtar), ont réussi à quitter le pays en montant à bord d’un train en direction de Tchernivtsi, près des frontières roumaines et moldaves, avec l’aide de l’ambassade brésilienne, de la fédération ukrainienne et de l'UEFA.

Certains se sont ensuite dirigés en bus vers la Roumanie, d’autres vers la Moldavie. C’est le cas de Junior Morães. Naturalisé ukrainien en 2019, ce dernier était mobilisable. « Nous sommes libres », a écrit ce dernier sur les réseaux.

Sentiment d’abandon

Mais tous n’ont pas réussi à quitter l’Ukraine. Selon les médias brésiliens, ces derniers se seraient sentis abandonnés par le groupe qui a réussi à s’extirper de Kiev. Le championnat ukrainien de football a été interrompu jusqu’à nouvel ordre en raison du conflit.