Non, Thomas Tuchel ne réussit pas tout ce qu’il tente depuis qu’il est à Chelsea. Un exemple ? Dimanche, en finale de League Cup contre Liverpool, alors que les deux équipes se dirigent vers une séance de tirs au but et qu’Edouard Mendy réalise une fois de plus un match de taré, l’Allemand choisit de faire rentrer Kepa. « parce qu’il s’entraîne avec nous tous les jours et les joueurs savent comme il est bon dans cet exercice », se justifiera Tuchel en conférence de presse post-lose.

[🎞️RESUME] 🏆🇬🇧 #CarabaoCup

⚡️ Un match à très haute intensité

❌ 4⃣ buts refusés

🔥 Un Edouard Mendy en feu

☄️ Une séance de tirs au but interminable

...

➡️ Liverpool remporte la compétition 11 TAB à 10 !#CHELIV https://t.co/9JBKpYG4mj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 27, 2022

Tuchel, qui n’avait jamais perdu de finale avec Chelsea, regrettera sans doute son coup de poker raté, alors que tout le monde avait réalisé un sans-faute jusque-là : c’est Kepa en personne qui s’est élancé et a raté le 22e penalty, seul échec de cette interminable séance. « J’ai de la peine pour (Kepa) mais je ne lui fais aucun reproche, évidemment », a déclaré Tuchel. Ca seait effectivement un peu culotté de sa part.