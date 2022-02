Sur les images, la main, façon smash de volleyeur, est évidente, mais elle avait échappé à l’arbitre, et le VAR n’existe pas en Ligue Europa Conference. Il a donc fallu la bonne foi du club de Qarabag pour que le but d’Ibrahima Wadji face à l’OM soit annulé, jeudi soir à Bakou, en Azerbaïdjan. L’événement s’est produit après plusieurs minutes de discussions et de colère dans le camp marseillais.

Dans une ambiance brûlante, Wadji est finalement parti discuter avec son entraîneur Gurban Gurbanov. Ils ont ensuite échangé quelques mots avec l’arbitre polonais Bartosz Frankowski, qui a annulé le but et donné un coup franc à l’OM.

🤚 Oh la situation incroyable. But sur une main flagrante de Qarabag face à l'OM. Cependant la Var est absente.



Alors que le but allait être validé le coach et le capitaine de Qarabag sont allés avouer la faute auprès de l'arbitre qui a finalement annulé le but.



Le geste de Wadji a eu lieu à la 34e minute, alors que l’OM menait 1-0 depuis la 12e minute et un but de Pape Gueye. Le match a été arrêté un peu plus de cinq minutes. Au bout du compte, l’OM s’est imposé 3-0 et s’est qualifié, après son succès 3-1 de l’aller.

L’aveu de Sampaoli

« Le coach adverse a montré son niveau d’humanité et de fair-play. Il a été honnête, c’est le geste de quelqu’un de grande valeur. C’est un cas très rare et si ça m’était arrivé, je crois que je n’aurais pas accepté le changement de décision de l’arbitre. C’est une leçon », a déclaré après le match l’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli.

« C’est une décision que j’ai prise facilement. Dans la vie, il faut être honnête », a ensuite expliqué son homologue de Qarabag, Gurban Gurbanov. « J’ai appelé le joueur, je lui ai demandé s’il avait marqué avec la main et il m’a dit oui. Je n’ai pas hésité et j’ai dit qu’on n’acceptait pas ce but. Je le referai si ça arrive encore et j’espère que les supporteurs ne seront pas déçus. Mais je pense que j’ai pris la bonne décision », a-t-il ajouté.

Le rôle de Guendouzi

« Avec la VAR il aurait été annulé directement, a observé Mattéo Guendouzi, le milieu de l’OM très remonté sur le coup. Ce qu’il faut retenir c’est que c’est un grand geste de leur part, ils n’étaient pas obligés de l’accepter. » Selon Wadji, interrogé par RMC Sport, Guendouzi a joué un rôle dans ce fait de jeu. « Il m’a dit : "tu es musulman, si tu ne dis pas la vérité Dieu va te punir" », a lancé l’attaquant sénégalais de Qarabag.