Dans 100 % Lille, podcast entièrement consacré à l’actualité du Losc, nos spécialistes reviennent sur la défaite du Losc mardi sur la pelouse de Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Choix tactiques de Gourvennec, performances et ratés individuels, chances de croire encore ou pas à la qualification, nous ferons un grand débrief de ce match historique.

Dans la deuxième partie, on se penchera sur le match que les Dogues joueront ce dimanche soir à Lyon en se demandant si ce n’est pas une partie de la fin de saison lilloise qui va déjà se jouer dans le Rhône.

Toutes les semaines

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée à partir de chaque lundi après-midi sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.). Et une diffusion télé sur la chaîne Wéo le lundi (16 heures, 23 heures) et le mercredi.