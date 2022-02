Décidément, la stupidité d’une petite frange de supporters lyonnais ne cesse de surprendre cette saison. Quelques semaines après les incidents houleux en Coupe de France, un jeune homme de 17 ans raconte chez nos confrères de RMC comment il a été pris à partie à la fin du match entre Canet-en-Roussillon et l’OL en 8es de finale de la coupe Gambardella le week-end dernier.

Pris en chasse pour sa tenue

La raison ? Alexandre portait un pull de l’OM. « Je suis allé voir le match d’un ami à moi qui joue à Canet. A la fin du match, j’attendais devant le stade pour le voir et j’avais un pull de l’OM. Les Lyonnais, qui étaient une cinquantaine, passent derrière moi. J’étais accompagné d’un ami, avec qui je parlais. Ils m’interpellent une fois en me demandant d’enlever mon pull. Dans une incompréhension totale, je leur réponds que je n’enlèverai pas mon pull. Et là, ils se rapprochent tous, ils me chopent par la capuche et commencent à me frapper de partout ».

L’OL a pris connaissance par les réseaux qu’un supporter du Canet aurait été attaqué par des individus et vient de se rapprocher du manager du club pour avoir des informations. L’OL n’avait organisé aucun déplacement et va enquêter sur les faits. L’OL condamne toute violence. — Olympique Lyonnais (@OL) February 21, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Une agression en deux temps, puisque le jeune homme s’est d’abord enfui avant de se retrouver au milieu d’autres supporters lyonnais, ce qui a valu à l'intéréssé quatre jours d'ITT​. « Ils ont déclaré un traumatisme aux cervicales et de nombreuses contusions. J’ai beaucoup d’hématomes un peu partout. J’ai beaucoup de chance, je m’en sors bien. Vu mon amour de l’OM, je retournerai au Vélodrome, c’est sûr à 100 %. Mais les matchs à l’extérieur, je pense que je n’irai plus, par peur que ça se reproduise ».

Le club du Canet a annoncé plusieurs plaintes, tandis que l’OL, qui assure n’avoir organisé aucun déplacement officiel pour ce match, s’est mis en relation avec la famille de la victime. L’OM s’est lui aussi manifesté par la voix de don directeur de communication Jacques Cardoze, « choqué par la nouvelle ».