Au stade Vélodrome,

Une défaite, et des mots durs qui pourraient laisser des traces chez les Marseillais. L'Olympique de Marseille s’est logiquement incliné dimanche soir contre Clermont (2-0) au stade Vélodrome, pour le match de clôture de la 25e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont été méconnaissables et ne se sont jamais montrés en mesure de trouver la faille face à des Clermontois bien regroupés, qui ont parfaitement mené leurs rares coups d’attaque.

« Il nous a manqué de l’humilité je pense. Je pense qu’on n’a pas montré un visage cohérent, on n’a pas montré de valeur, on n’a rien montré ce soir. On a reçu une belle leçon de la part de Clermont qui a joué, couru, ensemble et mérite sa victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler les têtes, se remettre à bosser et montrer un visage qui est le nôtre », a lâché Dimitri Payet au micro de Prime Video juste après le coup de sifflet final.

« On n’en est pas fier »

L’entame de match des Marseillais a été catastrophique, avec un but encaissé dès la 13e minute et une défense complètement prise à revers. Comme souvent, les Marseillais ont dominé leur adversaire, mais sans jamais vraiment les inquiéter. Avec encore cette sensation de voir jouer une équipe de handball, incapable de faire la différence dans la surface adverse, se contentant de faire circuler le ballon à un rythme de papy. Avant d’être punis une deuxième fois en fin de match (84e), sur un duel perdu de la tête par Gerson.

« On a le droit de perdre des matchs, même s’il faut éviter au maximum, mais c’est dans l’attitude que ça me dérange. On n’a plus le droit que ça se reproduise, on sait ce qu’on a fait, on n’en est pas fier. Clermont a complètement mérité sa victoire, ils ont montré l’attitude et l’intensité des matchs de L1. Dans les duels, ils avaient plus faim que nous, ils étaient sur les premiers, les deuxièmes ballons. C’était criant ce soir », a analysé Valentin Rongier, plus juste en zone mixte que dans son rôle de 6.

« Ça nous pendait au nez »

Personne, finalement, n’a été au niveau du côté de l’OM dimanche soir. Ni Payet, ni Rongier, ni Gerson, ni Under ou Milik, pourtant en forme et sauveur de son équipe lors des trois derniers matchs. Mais on sentait déjà le jeu collectif de l’OM s’effilocher depuis la défaite contre Lyon (2-1), puis celle contre Nice (4-1), et il n’y a pas eu d’exploit individuel comme lors des victoires contre Metz (2-1) ou Qarabag (3-1), jeudi.

« Je pense que ça nous pendait au nez, effectivement. Mais une saison, ça ne peut pas être tout beau, tout rose, toute l’année. Sinon on serait les meilleurs joueurs, et loin devant en tête », a reconnu Valentin Rongier.

Là où le bât blesse, c’est que les Marseillais ont déjà laissé filer 19 points à domicile.

« Les résultats parlent d’eux-mêmes. Je trouve ça triste, dans un beau Vélodrome avec nos supporters qui nous poussent, ne pas réussir à faire mieux qu’à l’extérieur, c’est qu’il y a un problème. Pour se qualifier en Ligue des champions, on doit faire beaucoup mieux », a insisté Valentin Rongier.

« Si c’est un problème d’attitude on va le régler dans le vestiaire »

Heureusement, les hommes de Sampaoli, aussi peu inspiré en conférence d’après match que dans ses choix, conservent leur deuxième place au classement. Mais ils voient les Niçois fondre sur eux, avec plus qu’un petit point d’avance. « On a la chance d’être encore 2e, mais en jouant comme ça, on ne va pas la garder longtemps cette place. Si c’est un problème d’attitude on va le régler dans le vestiaire », a prévenu Valentin Rongier.

Des mots durs de Rongier, et surtout de Payet, quelques jours après les mots déjà piquants de Jorge Sampaoli à l’encontre de son numéro 9, Milik qui n’avait pas hésité à critiquer les choix de l’Argentin. Les deux matchs de l’OM cette semaine, contre Qarabag, puis Troyes, s’annoncent capitaux. Plus pour la cohésion du groupe qu’autre chose, finalement.