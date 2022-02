Quatre jours après sa défaite 1-0 à Paris en 8e de finale aller de Ligue des champions, le Real Madrid s’est repris grâce à un joli but de Marco Asensio, d’une frappe enroulée du gauche depuis l’entrée de la surface (62e), et un superbe but collectif impliquant une talonnade de Karim Benzema, une remise à l’aveugle d’Asensio, et une conclusion de Vinicius (80e).

Et le capitaine français du Real a même scellé la victoire sur penalty à la 90e+1, après une faute du défenseur français Florian Lejeune sur Vinicius dans la surface. Trois buts qui ont redonné le sourire au Santiago-Bernabéu dans la dernière demi-heure. Car auparavant, les supporteurs merengues ont laissé filtrer quelques sifflets pour dénoncer la pauvreté du jeu proposé par les hommes en blanc.

Sept points d’avance sur Séville

Asensio a d’ailleurs demandé aux supporteurs de changer leurs sifflets en encouragements lors de la célébration de son but. Et même le placide Carlo Ancelotti, qui a demandé à son banc et à son staff de garder leur calme après le but initial, a lui-même laissé exploser sa joie après le magnifique deuxième but collectif.

« Personne dans le vestiaire n’était satisfait de notre première période. Mais après la défaite de mardi, là, en deuxième période, on a vu une réaction », a pointé « Carletto » en conférence de presse d’après-match. Un succès qui permet aux Merengues de prendre sept longueurs d’avance sur leur premier poursuivant, le Séville FC, qui affronte l’Espanyol Barcelone dimanche. Et un retour rassurant au Bernabéu, à un peu plus de deux semaines du 8e de finale retour de C1 contre le PSG.