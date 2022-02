Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue sur ce live pour suivre ensemble la rencontre entre l'Olympique de Marseille et Clermont, dernier match de cette 25e journée de Ligue 1. Les Marseillais doivent déjà remettre le couvert, trois jours après avoir battu le FK Qarabag en 16e de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Est-ce que Jorge Sampaoli alignera d’entrée Arek Milik, auteur de six buts lors des trois derniers matchs, mais frustré de son utilisation par le coach argentin ? Il devrait en tout cas encore faire tourner puisque l’OM jouera jeudi à Bakou, un voyage de près de 5.000 bornes. Mais une victoire est très importante ce dimanche soir, alors que Nice est revenue à un petit point des Marseillais, après leur victoire contre Angers (1-0).

La victoire est toute aussi impérative pour les Clermontois, vainqueur de Nice la semaine dernière (1-0), qui voient leurs concurrents pour le maintien enchaîné les bons résultats, comme Saint-Etienne. Ils n’ont plus que trois points d’avance sur Troyes, barragiste.

» Rendez-vous vers 20h30 pour suivre ce match ensemble