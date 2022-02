Les gâchettes françaises ont encore frappé ! L’équipe de France masculine de biathlon a décroché l’argent sur le relais, ce mardi. Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet ont été devancés par les Norvégiens. Il s’agit de la sixième médaille pour le biathlon tricolore, la cinquième pour Quentin Fillon Maillet. A eux seuls, les biathlètes ont remporté la moitié des médailles 12 médailles (trois en or) de la délégation française à Pékin.

🇫🇷🥈😍 Vice-champions olympiques ! Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet prennent la deuxième place du relais derrière la Norvège, QFM glane une cinquième médaille dans ces Jeux ! #biathlon #ChaletClub #Beijing2022 pic.twitter.com/wUHBQqdCPO — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 15, 2022

C’est du reste la seule breloque remportée par les Tricolores ce mardi. Au tableau des médailles, la France perd une place et se classe désormais dixième. Le trio de tête reste inchangé : la Norvège (26 médailles dont 12 en or) a creusé l’écart avec l’Allemagne (18 médailles dont 9 en or) et les Etats-Unis (17 médailles dont 7 en or). L’exploit du jour revient à la skieuse italienne Sofia Goggia qui a réussi à décrocher l’argent en descente, trois semaines après avoir été victime d’une entorse au genou.

Le tableau des médailles des JO 2022 par pays

1. Norvège. 26 médailles : Or (12), Argent (7), Bronze (7)

2. Allemagne. 18 médailles : Or (9), Argent (6), Bronze (3)

3. États-Unis. 17 médailles : Or (7), Argent (6), Bronze (4)

4. Autriche. 16 médailles : Or (6), Argent (6), Bronze (4)

5. Pays-Bas. 13 médailles : Or (6), Argent (4), Bronze (3)

6. Chine. 12 médailles : Or (6), Argent (4), Bronze (2)

7. Suède. 11 médailles : Or (5), Argent (3), Bronze (3)

8. Suisse. 10 médailles : Or (5), Bronze (5)

9. ROC. 20 médailles : Or (4), Argent (7), Bronze (9)

10. France. 12 médailles : Or (3), Argent (7), Bronze (2)

11. Italie. 13 médailles : Or (2), Argent (6), Bronze (5)

12. Japon. 14 médailles : Or (2), Argent (5), Bronze (7)

13. Canada. 17 médailles : Or (2), Argent (4), Bronze (11)

14. Slovénie. 7 médailles : Or (2), Argent (3), Bronze (2)

15. Corée du Sud. 5 médailles : Or (1), Argent (3), Bronze (1)

16. Australie. 4 médailles : Or (1), Argent (2), Bronze (1)

17. Finlande. 4 médailles : Or (1), Argent (1), Bronze (2)

18. Nouvelle-Zélande. 2 médailles : Or (1), Argent (1)

19. Hongrie. 3 médailles : Or (1), Bronze (2)

20. République tchèque. 2 médailles : Or (1), Bronze (1)

21. Slovaquie. 1 médaille : Or (1)

22. Biélorussie. 2 médailles : Argent (2)

23. Espagne. 1 médaille : Argent (1)

24. Belgique. 1 médaille : Bronze (1)

24. Pologne. 1 médaille : Bronze (1)

24. Lettonie. 1 médaille : Bronze (1)

24. Estonie. 1 médaille : Bronze (1)