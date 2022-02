JO 2022 EN DIRECT : Tess Ledeux veut sa revanche en slopestyle...Venez suivre la nuit à Pékin avec nous

Plus que six jours avant la fin de cette deuxième orgie olympique en six mois, c’est que ça passe vite cette affaire. Raison de plus pour profiter au max de ce mardi de feu qui nous attend. On commencera par la bataille homérique entre Tess Ledeux et Eileen Gu, une semaine après un concours de folie en Big air, puis après quelques intermèdes plus ou moins réjouissants, dont la descente femmes et ce foutu curling (tous les jours, sérieusement ?), on filera au biathlon, où la course a été avancée à 7h30 du matin à cause des températures polaires en fin de journée à Pékin. On compte sur vous pour encourager nos relayeurs tricolores au réveil, entre les tartines à la confiture d’abricot et le café

